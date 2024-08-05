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Станичный парк благоустроят в Выселковском районе по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stanichnyj-park-blagoustroyat-v-vyselkovskom-rajone-po-natsproektu
Станичный парк благоустроят в Выселковском районе по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию площадью более 1,5 га в центре станицы Новомалороссийской приведут в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, работы в парке стартовали в апреле. К началу августа они выполнены уже почти на 60%.

«Подрядчик завершает укладку тротуарной плитки и устройство парковки. Все работы выполнят к сентябрю», — сообщил Шапошник.

Зеленая зона в Новомалороссийской получила имя бывшего председателя местной первичной ветеранской организации Александра Ермоленко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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