Выполнено около 50% работ по благоустройству сквера имени Гатова в Краснодаре

Общественную территорию на пересечении улиц Селезнева и Стасова приводят в порядок согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, на объекте уже демонтировали подпорные стены, ограждения и опоры освещения.

«Уже выполнили около 50% всех работ. Сейчас специалисты меняют элементы конструкции фонтана, укладывают плитку, работают на сетях освещения, устраивают систему автополива», — рассказал Шапошник.

Кроме того, здесь разместят детское игровое и спортивное оборудование, а также проведут озеленение. На заключительном этапе в сквере высадят порядка 1,3 тыс. деревьев и кустарников.

Всего в рамках профильного нацпроекта на Кубани благоустроили около 1,3 тыс. общественных территорий. Так, за 2024 год в ходе этой работы приведут в надлежащее состояние 104 зеленые зоны, в том числе парки, скверы и набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», благоустройство сквера имени Гатова в Краснодаре закончат в конце сентября.