Сквер имени Гатова приводят в порядок в Краснодаре

Общественную территорию благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

К работам на участке, расположенного в районе улиц Селезнева и Стасова, площадью более 1,2 га приступили в конце мая, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. По его словам, сейчас специалисты ведут вертикальную планировку участка и демонтаж старых покрытий.

«В сквере уложат новую плитку, установят детскую игровую, спортивную и воркаут-площадки, тренажеры. Сделают места для спокойного отдыха, игр в шахматы, фотозону. Для безопасности установят системы освещения и видеонаблюдения», — добавил он.

Кроме того, в сквере установят памятник основателю творческого объединения «Премьера» Леонарду Гатову. Также там уложат газон, высадят порядка 1,3 тыс. деревьев и кустарников, установят автоматическую систему полива. Благоустройство закончат в конце сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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