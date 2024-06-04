Жители Новороссийска могут предложить свои идеи по благоустройству территорий

Глава города-героя Андрей Кравченко призвал горожан присылать свои проекты по благоустройству общественных территорий. Лучшую идею начнут реализовывать уже в этом году.

В 2024 году Новороссийск ждут два масштабных благоустройства, подчеркнул глава города.

«До конца года приступим к первому этапу реконструкции Южных прудов и благоустройству сквера Медиков. Помимо этого, во внутригородских районах появится еще восемь новых общественных пространств», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Также на платформе «Мой-Новороссийск» стартовал прием идей по благоустройству карманных парков. Свои проекты можно прислать до 30 июня.

«Уважаемые новороссийцы, станьте причастны к благоустройству родного города-героя. Присылайте свои идеи на платформу «Мой-Новороссийск» в «Ящик идей», — призвал Кравченко.

Глава Новороссийска подчеркнул, что самый лучший проект рассмотрят к благоустройству уже в этом году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», благоустраивать сквер Медиков в Новороссийске начнут в 2024 году.