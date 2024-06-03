Благоустраивать Сквер медиков в Новороссийске начнут в 2024 году
Речь об общественном пространстве в центре города на пересечении улиц Советов, Магистральной и Анапского шоссе.
По словам главы Новороссийска Андрей Кравченко, в сквере заменят плитку, установят новое освещение и малые архитектурные формы. Главным украшением обновленной зеленой зоны станет памятник, посвященный медикам.
«Основная концепция нового пространства — разделение пешеходного потока и зон отдыха. Уже растущие на территории деревья сохраним, добавим и дополнительное озеленение», — написал Андрей Кравченко в Telegram.
Также здесь обустроят пространство с вертикальными ламелями, которые будут оплетены вьющимися растениями, чтобы люди могли отдыхать в тени, добавил глава города-героя.
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