Благоустраивать Сквер медиков в Новороссийске начнут в 2024 году

Речь об общественном пространстве в центре города на пересечении улиц Советов, Магистральной и Анапского шоссе.

По словам главы Новороссийска Андрей Кравченко, в сквере заменят плитку, установят новое освещение и малые архитектурные формы. Главным украшением обновленной зеленой зоны станет памятник, посвященный медикам.

«Основная концепция нового пространства — разделение пешеходного потока и зон отдыха. Уже растущие на территории деревья сохраним, добавим и дополнительное озеленение», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Также здесь обустроят пространство с вертикальными ламелями, которые будут оплетены вьющимися растениями, чтобы люди могли отдыхать в тени, добавил глава города-героя.

Читайте также: благоустройство парка по нацпроекту завершат осенью в Мостовском районе.