Благоустройство парка по нацпроекту завершат осенью в Мостовском районе

Общественную территорию в центре станицы Баговской ведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Завершить работы планируют осенью текущего года. Об этом рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

«Работы на участке площадью более гектара ведут активно. Уже выполнили вертикальную планировку территории, подготовили основание для укладки покрытия на детской площадке. Сейчас подрядчик занимается устройством тротуарных дорожек. Выполнено более 35% от общего объема работ», — сказал Шапошник.

В парке планируют разместить детскую игровую площадку, обновить систему освещения и организовать парковку. Также планируется установка малых архитектурных форм и заборов. На завершающем этапе выполнят комплексное озеленение.

В общей сложности в текущем году на Кубани приведут в порядок 104 зеленые зоны. Это 95 общественных, четыре дворовые территории и пять объектов Всероссийского конкурса создания лучших проектов комфортной городской среды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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