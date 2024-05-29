Стартовало благоустройство сквера имени Гатова в Краснодаре

О старте основных работ по благоустройству сквера на улице Стасова сообщил мэр краевого центра Евгений Наумов. Благоустройство территории проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Специалисты уже приступили к разбору старого асфальтобетонного покрытия, чтобы обустроить пешеходные дорожки. Всего в сквере уложат почти 6 тыс. кв. м плитки.

«Уже осенью это будет современный сквер, который украсит улицу Стасова и станет местом притяжения местных жителей разных возрастов», — написал Евгений Наумов в Telegram.

По словам главы Краснодара, в сквере проведут озеленение. Здесь высадят более 40 деревьев и 300 кустарников, появятся клумбы с сотнями цветов. Для орошения растений предусмотрели систему автополива.

Для активного отдыха здесь предусмотрели зоны под спортивную и воркаут-площадки, а также установят тренажеры.

Кроме того, на общественной территории установят более 20 видеокамер и современную систему уличного освещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», памятник Леонарду Гатову установят в Краснодаре в сквере имени режиссера.