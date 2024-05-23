Звуковое и проекционное оборудование закупили в ДК в Белоглинском районе

Современную аппаратуру и музыкальные инструменты закупили по госпрограмме «Развитие культуры» в Дом культуры в селе Новопавловка.

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина сообщила, что в этом селе живет более 2,5 тыс. человек и отметила высокий творческий потенциал жителей. Три работающих на базе ДК творческих коллектива имеют звания «Образцовый художественный», один — «Народный самодеятельный».

«В сельской клубной системе действуют 40 формирований, в которых занимаются творчеством свыше 800 жителей различных возрастов», — сказала Лапина.

Она сообщила, что в ДК закупили звуковое и проекционное оборудование, а также музыкальные инструменты. В числе приобретений акустическая система, цифровой микшер, микрофоны, проектор, экран и ноутбук. По словам Лапиной, особенно рады работники культуры новым аккордеону, баяну, балалайке и цифровому пианино.

На Кубани в текущем году на ремонт и укрепление материально-технической базы почти 100 муниципальных учреждений культуры направят около 1,5 млрд рублей. В том числе по нацпроекту «Культура» — порядка 300 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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