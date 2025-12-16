Совмещенная с большой пресс-конференцией прямая линия президента России Владимира Путина выйдет в эфир 19 декабря в 12:00.

По данным нейросети GigaChat, которая занимается обработкой обращений, ко вторнику, 16 декабря, на прямую линию с главой государства поступило более 1,5 млн обращений.

«Всего обращений 1 млн 520 тыс. 428», — сообщил статистику искусственный интеллект.

Согласно имеющимся данным, вопросы президенту чаще задают женщины — 66%, от мужчин пришло только 34% обращений. Каждое второе обращение — 52% — поступает от граждан старше 56 лет, 24% запросов пришло от россиян в возрасте от 36 до 55 лет.

Еще 14% вопросов прислали россияне в возрасте от 18 до 35 лет, 10% — в возрасте до 18 лет, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубань вошла в топ-3 регионов-лидеров по числу обращений на прямую линию Путина.

Обращения начали принимать с 15:00 4 декабря. Отправить вопрос президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

