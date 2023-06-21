Ко Дню памяти и скорби в Краснодарском крае запланировали около 1,5 тыс. мероприятий

День памяти и скорби проводят 22 июня как дань памяти героям и жертвам Великой Отечественной войны, а также участникам всех войн за свободу и независимость.

По всей Кубани в учреждениях образования и культуры в этот день проведут 89 кинопоказов и кинолекториев, 59 выставок книг, журналов, рисунков, личных вещей и наград участников Великой Отечественной войны. В районах края запланировали более 300 памятно-мемориальных митингов и церемоний возложения цветов к памятникам военной истории.

Кроме того, в муниципалитетах проведут конкурсы, викторины, квесты, интеллектуальные турниры, часы патриотизма и уроки мужества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в День памяти и скорби в 12:15 по всей России начнется минута молчания. Свою работу приостановят телерадиокомпании, ТЦ и предприятия.

Также в честь памятной даты на Кубани открыли общественные приемные проекта «Судьба солдата».

Подробнее о мероприятиях, запланированных в Краснодарском крае в День памяти и скорби, читайте в нашей статье.