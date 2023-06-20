Ко Дню памяти и скорби на Кубани открыли общественные приемные проекта «Судьба солдата»

Приемные проекта поисковых отрядов работают в Краснодаре, Новороссийске, Горячем Ключе, Апшеронском, Динском, Каневском и Курганинском районах с 20 по 22 июня.

Жителям края помогут установить фронтовые судьбы их родственников, пропавших без вести во время сражений.

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, обращения жителей края примут поисковики и заполнят специальные формуляры. Эти запросы обработают представители поисковых организаций и специалисты по архивно-поисковой работе. Обратившиеся жители получат официальные ответы с копиями архивных документов, а также рекомендации для дальнейших действий. С начала года за такой помощью к поисковикам обратилось более 100 человек.

Чтобы оставить заявку, нужно заполнить онлайн-форму на сайте Ассоциации «Кубаньпоиск», указав всю известную информацию о человеке — имя, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы.

График работы приемных и контакты организаторов размещены на сайте, а также в соцсетях Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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