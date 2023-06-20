Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ко Дню памяти и скорби на Кубани открыли общественные приемные проекта «Судьба солдата»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ko-dnyu-pamyati-i-skorbi-na-kubani-otkryli-obshhestvennye-priemnye-proekta-sudba-soldata
Ко Дню памяти и скорби на Кубани открыли общественные приемные проекта «Судьба солдата»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Приемные проекта поисковых отрядов работают в Краснодаре, Новороссийске, Горячем Ключе, Апшеронском, Динском, Каневском и Курганинском районах с 20 по 22 июня.

Жителям края помогут установить фронтовые судьбы их родственников, пропавших без вести во время сражений.

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, обращения жителей края примут поисковики и заполнят специальные формуляры. Эти запросы обработают представители поисковых организаций и специалисты по архивно-поисковой работе. Обратившиеся жители получат официальные ответы с копиями архивных документов, а также рекомендации для дальнейших действий. С начала года за такой помощью к поисковикам обратилось более 100 человек.

Чтобы оставить заявку, нужно заполнить онлайн-форму на сайте Ассоциации «Кубаньпоиск», указав всю известную информацию о человеке — имя, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы.

График работы приемных и контакты организаторов размещены на сайте, а также в соцсетях Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: поисковики разыскивают родственников пяти красноармейцев, погибших под Новороссийском.

Статьи
5 чудодейственных свойств репейного масла
5 чудодейственных свойств репейного масла
Кому лучше не квасить: врач рассказал об опасностях употребления кваса
Кому лучше не квасить: врач рассказал об опасностях употребления кваса
Собачье счастье: 7 вещей, которые нужны каждому домашнему псу
Собачье счастье: 7 вещей, которые нужны каждому домашнему псу
Стоматолог объяснила связь между проблемами с зубами и болезнями внутренних органов
Стоматолог объяснила связь между проблемами с зубами и болезнями внутренних органов
Помидоры: польза, вред и кому нельзя
Помидоры: польза, вред и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях