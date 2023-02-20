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Поисковики разыскивают родственников пяти красноармейцев, погибших под Новороссийском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poiskoviki-razyskivayut-rodstvennikov-pyati-krasnoarmejtsev-pogibshih-pod-novorossijskom
Поисковики разыскивают родственников пяти красноармейцев, погибших под Новороссийском
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2022 году поисковики обнаружили останки пяти жителей Кубани, погибших в боях за высоту 503,5 на подступах к Новороссийску в сентябре 1942 года.

Установлено, что останки принадлежат бойцам-краснофлотцам 142 отдельного батальона 255-й бригады морской пехоты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Участники Краснодарской краевой общественной организации «Кубанский плацдарм» и поискового отряда «Долг» ГУ ФССП России по Краснодарскому краю разыскивают родственников следующих бойцов:

  • Кольцов Иван Тимофеевич, 1907 года рождения, краснофлотец, стрелок, уроженец Ейска;
  • Малохин Иван Ал., краснофлотец, стрелок, уроженец станицы Новопокровской;
  • Минаков Иван Макарович, 1903 года рождения, краснофлотец, стрелок, уроженец Новопокровского района;
  • Никитин Михаил Степанович, 1907 года рождения, краснофлотец, стрелок, уроженец станицы Новопокровской.

Высота 503,5 стала одним из важных рубежей в ходе обороны Новороссийска. В конце августа 1942 года, захватив станицу Неберджаевскую, немецкие войска быстро продвигались к городу. Советские войска не успели создать оборонительные рубежи. Враг занял высоту без боя.

Бои начались 2 сентября 1942 года. Краснофлотцы и командиры 142-го отдельного батальона 255-й бригады морской пехоты дали время советским войскам организованно отойти из восточной части Новороссийска и закрепиться в районе цементного завода. Бои продолжались почти неделю, в них погибли 137 морских пехотинцев. Прикрывать отход батальона остались 16 добровольцев. Все они числятся пропавшими без вести.

Поисковики работают на этой высоте с 2006 года. За это время обнаружили останки более 60 краснофлотцев и командиров 255-й бригады морской пехоты. В этом году, к 80-летию окончания битвы за Кавказ и освобождения Новороссийска, на вершине горы Лысой планируют установить памятник павшим воинам. На открытие мемориала пригласят родственников героев.

Поисковики просят всех располагающих информацией о родственниках погибших, сообщить по телефону: 8(928) 20-50-830.

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