Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев напомнил о подвиге советских солдат при освобождении Калининского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-napomnil-o-podvige-sovetskih-soldat-pri-osvobozhdenii-kalininskogo-rajona
Кондратьев напомнил о подвиге советских солдат при освобождении Калининского района
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях продолжает цикл публикаций об освобождении районов Кубани от немецко-фашистских оккупантов.

Так, 80-ю годовщину освобождения от немецких войск 19 февраля отмечает Калининский район.

«В боях за станицы и хутора советским солдатам помогали мирные жители: подносили боеприпасы, и сами вступали в сражения. Весной 1943 года район стал прифронтовой зоной. Посевная шла под постоянные бомбовые налеты фашистской авиации. В нескольких десятках километров от Калининской начиналась «голубая линия», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В станице Калининской, которая тогда называлась Поповичевской, с начала войны создали истребительный батальон. Советские войска покинули райцентр 8 августа 1942 года.

За 6,5 месяцев фашисты сожгли станицу Хмельницкую и ряд хуторов, больницу, библитеки школы, а также все животноводческие помещения, полевые станы, зернохранилища.

В начале февраля 1943 года три дивизии и 34-я отдельная стрелковая бригада Красной Армии освобождали муниципалитет. Немцы ушли 19 февраля практически без боя, бросив неисправную технику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: 18 февраля кубанцы отмечали годовщину освобождения станицы Северской.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи
Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
  5. В Краснодаре зритель сделал предложение возлюбленной после спектакля в драмтеатре
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях