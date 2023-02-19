Кондратьев напомнил о подвиге советских солдат при освобождении Калининского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях продолжает цикл публикаций об освобождении районов Кубани от немецко-фашистских оккупантов.

Так, 80-ю годовщину освобождения от немецких войск 19 февраля отмечает Калининский район.

«В боях за станицы и хутора советским солдатам помогали мирные жители: подносили боеприпасы, и сами вступали в сражения. Весной 1943 года район стал прифронтовой зоной. Посевная шла под постоянные бомбовые налеты фашистской авиации. В нескольких десятках километров от Калининской начиналась «голубая линия», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В станице Калининской, которая тогда называлась Поповичевской, с начала войны создали истребительный батальон. Советские войска покинули райцентр 8 августа 1942 года.

За 6,5 месяцев фашисты сожгли станицу Хмельницкую и ряд хуторов, больницу, библитеки школы, а также все животноводческие помещения, полевые станы, зернохранилища.

В начале февраля 1943 года три дивизии и 34-я отдельная стрелковая бригада Красной Армии освобождали муниципалитет. Немцы ушли 19 февраля практически без боя, бросив неисправную технику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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