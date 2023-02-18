Кондратьев: за время оккупации станицы Северской погибли и пропали без вести более 8 тыс. человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 февраля напомнил о годовщине освобождения станицы Северской.

В этот день 80 лет назад советские войска освободили станицу от оккупации, но бои на территории района продолжались до 22 февраля. Советские войска освобождали маленькие поселки и хутора.

«В период временной оккупации фашистами нанесен огромный ущерб хозяйству и жителям муниципалитета. Были разрушены жилые дома и предприятия, свыше 5 тыс. семей остались без крова. Погибли и пропали без вести более 8 тыс. человек. Вечная память нашим землякам, отдавшим свои жизни за Победу», — написал Кондратьев в Telegram.

Фашисты захватили Северский район в августе 1942 года. Жестоким бомбежкам подверглись станицы и хутора, железнодорожные станции и шоссе. Оккупировав район, немецкие войска учредили здесь военную, гражданскую комендатуры, полицию и жандармерию. Они пресекали диверсии партизан, прикрываясь мирными жителями, которых держали в подвалах и сараях.

Наступательная операция «Горы», начавшаяся в декабре, положила начало освобождению Северского района. Советские войска перешли в наступление 17 февраля 1943 года. Тяжелые бои за станицу Северскую завершились к полудню 18 февраля победой советских солдат, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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