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В Краснодарском крае в День памяти и скорби пройдет минута молчания

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-den-pamyati-i-skorbi-projdet-minuta-molchaniya
В Краснодарском крае в День памяти и скорби пройдет минута молчания
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Всероссийская акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны пройдет в День памяти и скорби – 22 июня в 12:15.

В этот день по всей стране на минуту свою работу приостановят телерадиокомпании, торговые центры, предприятия и вокзалы. Водители на дорогах смогут присоединиться к акции, остановившись на обочине и включив звуковой сигнал в память о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

Время акции выбрано неслучайно: 22 июня в 1941 в 12:15 в эфире советского радио сообщили о нападении нацистской Германии на территорию СССР. В 2023 году исполняется 82 года с начала Великой Отечественной войны. В Краснодаре на зданиях приспустят флаги, также состоится возложение цветов к мемориалам военной истории.

Со списком патриотических мероприятий, запланированных в краевой столице в День памяти и скорби, можно ознакомиться здесь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробнее о том, что произошло 22 июня 1941 года, читайте в нашей статье.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодарского края могут зажечь виртуальную свечу памяти для оказания адресной помощи ветеранам.

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