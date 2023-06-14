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Жители Кубани смогут зажечь виртуальную свечу памяти для оказания адресной помощи ветеранам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-smogut-zazhech-virtualnuyu-svechu-pamyati-dlya-okazaniya-adresnoj-pomoshhi-veteranam
Жители Кубани смогут зажечь виртуальную свечу памяти для оказания адресной помощи ветеранам
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Одноименную всероссийскую акцию памяти о всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, проведут в онлайн-режиме с 15 по 22 июня.

По всему миру 22 июня — в День памяти и скорби — зажигаются свечи в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы, подчеркнули организаторы акции. Зажечь свечу онлайн можно на сайте деньпамяти.рф.

Благотворительный фонд «Память поколений» направит участникам Великой Отечественной войны денежные средства, равные числу зажженных жителями региона свечей на сайте проекта. Отчет об оказании помощи ветеранам опубликуют после завершения акции, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», патриотическую акцию «Свеча памяти» провели в Краснодаре.

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