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Книги из школьной программы, которые стоит перечитать взрослому

Ссылка https://kuban24.tv/item/knigi-iz-shkolnoj-programmy-kotorye-stoit-perechitat-vzroslomu
Книги из школьной программы, которые стоит перечитать взрослому
Фото pixabay.com

Школьная программа изучения литературы — то еще развлечение. Особенно, если читать книги нужно не для удовольствия и саморазвития, а для успешной сдачи ЕГЭ.

В юном возрасте для прохождения экзамена не так важно понять, что двигало Раскольниковым, как запомнить, сколько лет было сестре старухи-процентщицы (35). Однако даже беглое знакомство с действительно великой литературой вызывает желание вернуться к ней в более зрелом возрасте. Перечитать или наконец-то прочитать книги из школьной программы.

Если «Война и мир» Льва Толстого не сдалась вам в нежном возрасте, вряд ли имеет смысл штурмовать ее сейчас. Колоссальный объем эпопеи — аргумент не в пользу классика. А вот «Анна Каренина» — вполне, как сейчас принято говорить, «зайдет». Современные любовные романы — жалкое подобие этого, действительно глубокого и живого произведения.

Скорее всего и Федор Достоевский со своими «Братьями Карамазовыми», «Идиотом» и обитателями села Степанчикова останутся в памяти только названиями. И совершенно напрасно. Многое из того, что происходит в нашей жизни, становится понятным после прочтения романов и повестей Достоевского. Особенно «Бесов» и «Преступления и наказания».

«Старуха Изергиль» Максима Горького — это, конечно, не методическое пособие по личностной мотивации. И старуха совсем не прогрессивный коучер. Тем не менее, это произведение стоит перечитать. Хотя бы для того, чтобы вспомнить, какая истинная сила скрыта в каждом и что может нас двигать вперед.

Книги «про войну» — это не совсем и не только «про войну». Разумеется, если это настоящие книги. Такие, как «А зори здесь тихие…» и «В списках не значился» Бориса Васильева. Настоящие герои. Настоящая любовь. Настоящие чувства. И война в этих книгах тоже настоящая. Страшная в своих повседневных ужасах. Каждое слово в этих книгах — это раненая душа и больная совесть.

Хочется верить, что «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова оказалась в школьной программе не по чьему-то злому умыслу. Худшее, что можно было сделать с этим романом — не сжечь в печи, как поступил его герой со своим детищем, а изучать в школе. Перечитайте этот роман. Пока он еще не превратился в пепел.

 

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Автор:

Александр Свириденко

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