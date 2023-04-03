20 слов, которых нет в русском языке, но люди упорно их говорят и пишут

Русский язык — один из богатейших в мире. Он, без сомнения, сложный, в нем огромное количество правил и исключений, которые не лингвисту могут показаться странными и не поддающимися логике.

Можно было начать разговор со слов «ихний», «евонный», «тамошние» и «кофе» в среднем роде, но об этих словах уже все говорили и не однажды, поэтому рассмотрим другие случаи, которые тоже нередко встречаются среди носителей русского языка.

«Вообщем»

В некоторых случаях бывает даже сложно понять, что человек имел в виду — «в общем» или «вообще», особенно, когда предложение состоит только из этого слова. Наречия прекрасно существуют сами по себе, их не нужно соединять, как бы этого ни хотелось.

«Иметь ввиду»

Да, есть отдельно существующий предлог «ввиду», который обозначает причину. Однако к данному выражению он никак не относится, поэтому единственный правильный вариант все раздельно — «иметь в виду».

«В оконцовке» или «в оконцове»

Слова «оконцовка» не существует в принципе, как и «оконцова». Но диалект проникает в речь людей, отсюда и появилось «в оконцовке». Правильный вариант — «в результате» или «в итоге».

«Будующий»

Вспоминаются слова учителя русского языка, которая говорила: «БудУющий? И что же он у вас будУет?». Да, самый простой способ запомнить, нужна ли «ю» в слове «будущий» — эта игра с ударением. Либо можно провести аналогию: следую — следующий, буду — будущий.

«До скольки» и «ко скольки»

Несмотря на достаточно устоявшееся «до скольки ты работаешь», слово «сколько» склоняется — «до скОльких», «ко скОльким». Сомневаетесь, как сказать правильно, лучше спросите «до которого часа» и «к которому часу», точно не ошибетесь.

«Уплочено»

Здесь все просто — не путать глаголы «уплатить» и «оплатить» и найти проверочное слово «оплата». Оплатить можно учебу, товар или проезд. Уплатить — штрафы или налоги.

«Типо»

Используется и как слово-паразит, и как междометие, и как синоним частицы «вроде». В целом, в любой непонятной ситуации. Однако используется неправильно: правильный вариант написания — «типа». Но ради чистоты речи лучше не использовать даже правильный вариант.

«Придти» и «прийдешь»

Кажется, что нужно подобрать проверочное слово, и на ум сразу приходит слово «идти». И, казалось бы, логика в этом есть. Но лучше ориентироваться на правило: в словарных формах от «идти» с приставками, которые заканчиваются на гласную, «д» из корня уходит, а «и» заменяется на «й» — «выйти», «дойти», «уйти», «зайти» и, соответственно, «прийти». При этом в будущем времени и повелительном времени у глагола с приставкой «при» гласная «и» в корне уходит, а «д» остается — «придешь», «приду», «придет», «приди».

«Сгинать»

Путаница снова появляется из-за неправильно подобранного проверочного слова — формы «согнуть». Однако нам нужен глагол несовершенного вида, поэтому и получается не «сгинать», а «сгибать».

«Текёт»

Вся проблема из-за чередования «ч» и «к» в корне. Но здесь можно только запомнить — «теку» и «текут», но «течешь», «течёт», «течём» и «течёте».

«Врятли» или «наврятли» и другие варианты

На каждом шагу в интернете встречаются и «навря(д/т)ли», и «врятли», и «вряд-ли», и множество других разнообразных вариантов. Но все же единственно правильное — «вряд ли».

«Скрипя сердцем»

Дело не в том, что сердце скрипит при принятии какого-либо сложного решения. Наоборот, его делают крепче, прежде чем сделать что-то неприятное, но очень нужное, именно поэтому — «скрепя сердце».

«Выйграть»

Чаще проскальзывает в устной речи из-за слова «выиграл», в котором можно услышать букву «й». Однако из нее плавно переходит и в письменную и со словом «выйграть». Правильное написание — «выиграть».

«Координально»

Интересный вариант смешения слов «координата» и «кардинальный», которые не имеют ничего общего. Но здесь, скорее всего, также повлияли устная речь и расплывчатое произношение. Так или иначе, правильно — «кардинальный».

«Порватый»

Неправильное употребление суффикса причастия привело к несуществующей форме слова. Правильный вариант — «порванный».

«Займ» и «найм»

Несмотря на то, что повсюду висят объявления с надписью «микрозайм», таких слов в словаре не существует. Правильная форма — «заём» и «наём». Однако при склонении по падежам буква «Й» все же появляется — «займа», «займом» — «найма», «наймом».

«Весь во внимании»

Во внимание можно только что-либо принять, но быть во внимании — что-то на грани невозможного. Здесь человек как бы говорит, что он сам и есть внимание — то есть максимально сосредоточен на ситуации. Поэтому правильное использование — «весь внимание».

«Однерка»

Казалось бы, почему нет, если есть «двойка», «тройка», «четверка» и далее до 10. Однако у слова «один» уже есть подобный аналог — «единица». Других ей не нужно.

«Залазить» и «слазить»

Слова эти, конечно, существуют, но только в просторечной, диалектной форме. Лучше придерживаться стилистически нейтральных «залезать» и «слезать». Да и само слово «лазать» уже стало устаревшим.

«Просрачивать»

Слово, которое некоторые люди произносят с особым удовольствием или некоторым смущением. Второе не зря — правильно «просрочить». Проверочным словом выступает слово «просрочка». Если все еще сомневаетесь, лучше используйте «нарушить сроки сдачи».

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