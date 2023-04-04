Классический хумус в домашних условиях

Хумус давно уже перестал быть экзотикой в нашей стране. Непременное блюдо ближневосточной кухни заняло достойное место в меню ресторанов и ассортименте супермаркетов.

Чтобы хумус стал и вашим фирменным блюдом, достаточно сделать его самостоятельно один раз. Ничего сложно в этом нет. Главное освоить базовый рецепт и разнообразить его приправами, специями по своему усмотрению.

Можно встретить рецепты хумуса из фасоли, зеленого горошка и даже из свеклы и моркови. Возможно эти блюда и будут вкусными, но только хумусом называть их не стоит.

Классический хумус делается из нута и тхины — кунжутной пасты.

Возьмите 300-400 г нута (его еще называют бараньим горохом) и замочите в воде часов на 8-10. Чтобы не стоять над ним с таймером — оставьте на ночь. Воды нужно много. Половину емкости должен занимать нут, половину — вода.

Если в магазине нет тхины, ее тоже можно приготовить самостоятельно. Нужно перемолоть в кофемолке или растереть в ступке 35 г кунжута, кориандр и кумин по 10-15 г.

Когда горошины нута размокнут, набухнут и увеличатся в два раза, промойте их в холодной воде и поставьте вариться минут на 35-40, может быть на час. Вы поймете, что нут готов, когда от горошин начнет отставать оболочка. Ее нужно удалить, а немного остывший нут пробить блендером до однородной пластичной массы.

В нутовую массу добавляем 2-3 зубчика чеснока. Можно мелко нарубленного, можно отжатого через чеснокодавку.

Выдавливаем в массу сок половины лимона, вмешиваем тхину и добавляем щепотку соли.

Далее даже в классическом рецепте есть варианты — можно добавить пару столовых ложек оливкового масла, можно столько же отвара, в котором варился нут. И еще раз все тщательно пробиваем блендером.

В готовый хумус можно добавить паприку и зерна кунжута, черный перец, фисташки или нарезанные оливки. Подавать с хлебом, лепешками, чипсами, а можно просто есть ложкой.

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