Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Простой рецепт адыгейской соли: кавказский ресторан дома

Ссылка https://kuban24.tv/item/prostoj-retsept-adygejskoj-soli-kavkazskij-restoran-doma
Простой рецепт адыгейской соли: кавказский ресторан дома
Простой рецепт адыгейской соли: кавказский ресторан дома

Адыгейская соль — приправа используемая в национальной кухне — смесь из крупной соли, чеснока и различных специй. Ее можно использовать для приготовления мяса, рыбы, запеченных овощей, супов, салатов, омлета. Блюда с адыгейской солью сразу же становятся «кавказскими».

Адыгейская соль обогащает пищу витаминами, микроэлементами, другими ценными веществами. К слову, требуется ее гораздо меньше, чем обычной. Адыгейскую соль можно приобрести в магазине. Но можно и суп из бульонных кубиков сварить. Самая правильная адыгейская соль — приготовленная самостоятельно.

Берем 500 г крупной соли, можно морской, можно поваренной, высыпаем в ступку или в подходящую по размерам миску.

Две небольших головки чеснока измельчаем на мелкой терке. Смешиваем с солью и тщательно перетираем пестиком. Соль должна пропитаться чесноком и стать влажной от его сока.

Далее добавляем в нашу чесночную соль черный молотый перец и красный острый перец по половине чайной ложки. На этом можно и остановиться, но лучше все-таки продолжить.

Берем специи: по одной столовой ложке молотых семян кориандра, сушеной зелени укропа, базилика, чабра, хмели-сунели. Можно добавить чайную ложку сушеного майорана и половину чайной ложки паприки. Кстати, смесь прованских трав — достойная замена хмели-сунели. Перетираем смесь пестиком, чтобы кристаллы соли пропитались специями и чесноком.

Адыгейскую соль нужно хранить в герметично закрытой банке в прохладном месте, например, в холодильнике. Можно высушить на противне в духовке или на подоконнике, на плоском блюде в течение 2-3 дней, пока вся соль не станет сухой.

Гухахъо шъошх! Приятного аппетита!

 

Читайте также: 3 простых рецепта майонеза.

Автор:

Александр Свириденко

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
  2. Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае выросла до 397 машин
  3. В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
  4. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
ТОП 5 СТАТЕЙ
Пять продуктов для улучшения работы мозга
Пять продуктов для улучшения работы мозга
10 продуктов, богатых магнием
10 продуктов, богатых магнием
Семь причин есть яблоки каждый день
Семь причин есть яблоки каждый день
10 продуктов, которые выводят токсины из организма
10 продуктов, которые выводят токсины из организма
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским поездом в Крыму
Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским поездом в Крыму
В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской
В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской
Кратчайший путь в порт Кавказ: ремонт моста через ж/д ветку в Темрюкском районе завершат в мае
Кратчайший путь в порт Кавказ: ремонт моста через ж/д ветку в Темрюкском районе завершат в мае
Мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ
Мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ
Прямой эфир
Мы в соцсетях