Простой рецепт адыгейской соли: кавказский ресторан дома

Адыгейская соль — приправа используемая в национальной кухне — смесь из крупной соли, чеснока и различных специй. Ее можно использовать для приготовления мяса, рыбы, запеченных овощей, супов, салатов, омлета. Блюда с адыгейской солью сразу же становятся «кавказскими».

Адыгейская соль обогащает пищу витаминами, микроэлементами, другими ценными веществами. К слову, требуется ее гораздо меньше, чем обычной. Адыгейскую соль можно приобрести в магазине. Но можно и суп из бульонных кубиков сварить. Самая правильная адыгейская соль — приготовленная самостоятельно.

Берем 500 г крупной соли, можно морской, можно поваренной, высыпаем в ступку или в подходящую по размерам миску.

Две небольших головки чеснока измельчаем на мелкой терке. Смешиваем с солью и тщательно перетираем пестиком. Соль должна пропитаться чесноком и стать влажной от его сока.

Далее добавляем в нашу чесночную соль черный молотый перец и красный острый перец по половине чайной ложки. На этом можно и остановиться, но лучше все-таки продолжить.

Берем специи: по одной столовой ложке молотых семян кориандра, сушеной зелени укропа, базилика, чабра, хмели-сунели. Можно добавить чайную ложку сушеного майорана и половину чайной ложки паприки. Кстати, смесь прованских трав — достойная замена хмели-сунели. Перетираем смесь пестиком, чтобы кристаллы соли пропитались специями и чесноком.

Адыгейскую соль нужно хранить в герметично закрытой банке в прохладном месте, например, в холодильнике. Можно высушить на противне в духовке или на подоконнике, на плоском блюде в течение 2-3 дней, пока вся соль не станет сухой.

Гухахъо шъошх! Приятного аппетита!

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