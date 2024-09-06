Класс МЧС открыли в школе № 2 Краснодара

В кадеты приняли учащихся 6 «А» краснодарской школы № 2. В честь этого провели торжественную линейку, на ней спасатели поприветствовали школьников, вручили им удостоверения, форму и памятные подарки.

Для ребят разработана специальная учебная программа, занятия будут проходить во внеурочное время. Школьники узнают об истории пожарной охраны России, о подвигах борцов с огнем и опыте тушения крупных пожаров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый класс МЧС открыли в школе № 6 в Анапе. Учебное заведение уже заключило соглашение о сотрудничестве с региональным министерством по чрезвычайным ситуациям.

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