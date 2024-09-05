Первый класс МЧС открыли в школе № 6 в Анапе

Учебное заведение уже заключило соглашение о сотрудничестве с региональным министерством по чрезвычайным ситуациям.

Курировать новый профильный класс будут сотрудники 11-го пожарно-спасательного отряда города, а учиться в нем будут ученики 6 класса. Для них разработали специальный учебный план.

«Это будет класс с направлением «Безопасность жизнедеятельности», с патриотическим воспитанием. Дети также будут изучать культуру безопасносного поведения на воде, будут работать с пожарным инвентарем, заниматься пожарно-прикладным спортом», — рассказал начальник 11-го пожарно-технического отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Родин.

Занятия в классе МЧС не помешают основной учебной программе, так как будут проходить во внеурочное время.

«Мы заключили договор с управлением МЧС и написали программу, которая рассчитана на 4 года. В результате ее реализации наши дети, учащиеся в предпрофиле, получат знания, которые в дальнейшем позволят им поступить в вузы МЧС и работать на благо нашего города», — сказала директор МАОУ СОШ № 6 им. Д. С. Калинина Татьяна Боровая.

Теоретические и практические занятия планируют проводить как в школе, так и на территории пожарной части. Кроме того, для детей будут организованы соревнования, конкурсы и викторины.

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