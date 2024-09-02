Несколько классов МЧС откроют в школах Кубани в новом учебном году

Например, в Краснодаре в начале сентября пройдет церемония открытия класса МЧС в школе № 2. Учиться в нем будут 23 ребенка.

Стандартная учебная программа сохранится, но добавятся специализированные мероприятия. Так, ребята узнают историю пожарной охраны России, им расскажут о подвигах огнеборцев и их опыте тушения крупных пожаров.

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