Китайский автомобиль: есть ли альтернатива после санкций?

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«Toyota Центр Краснодар» сети «Ключавто» — официальный дилер японской компании, где менеджеры летали пчелками, едва успевая обслуживать постоянно прибывающих клиентов. Сейчас атмосфера салона совсем иная: тихая и сонная, людей практически нет. Я в растерянности обхожу машины, понимая, что подходящего для меня варианта тут не найду.
Слева от входа представлены пять внедорожников стоимостью от 3,169 млн рублей (Nissan Qashqai) до 6,040 млн рублей (Toyota Land Cruiser Prado). В центре салона выставлена Toyota Corolla (седан) за 2,79 млн рублей. Справа от нее стоят опять четыре внедорожника неизвестных мне брендов от 2,75 млн рублей. И завершает выставочный круг красный седан Mazda 6 стоимостью за 3,223 млн рублей. Все слишком дорогие и масштабные.
— Девушка, вы какую машинку смотрите? — подходит ко мне консультант.
— Да, что-то таких у вас не вижу, — отвечаю. — Мне нужна небольшая машина, городского типа, на замену Toyota Yaris. Мой автомобиль меня всем устраивает, кроме своего возраста.
— А вы посмотрите Changan CS35, бренд китайский, но корпус японский, — подходим ближе к неопознанному внедорожнику справа. — Машина небольшая, малолитражная с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Поддавшись на красочные описания консультанта, пытаюсь в нее сесть, но обтягивающие джинсы ногу высоко поднять не дают. Я бьюсь голенью о борт и сразу вспоминаю, что джип мне не нужен. Выходя из салона кидаю взгляд на красавицу Mazda 6: объем двигателя 2,5 литра, 192 лошадиные силы — еще и высокий налог платить придется. Без сожалений выхожу на улицу.
Соседний автосалон «Лексус» наглухо закрыт. На следующим за ним здании красуется надпись: «Мицубиси переехал в Хендай». Рабочим оказался автосалон «Форд» с белым внедорожником у входа. Но единственная представленная машина внутри — точно такая же, как и снаружи, и это китайский Chery.
Куда же пропали так полюбившиеся всем бюджетные малолитражки? Почему вокруг одни внедорожники, в большинстве своем китайского производства?
Из-за санкций с российского рынка ушли многие автомобильные марки, но тяжелая ситуация сложилась с машинами именно недорогого сегмента до 1,5-2 млн рублей, таких как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo.
— Основная масса западных машин ценового сегмента от 2,5 млн рублей заходит в Россию по параллельному импорту: из Кахастана и ОАЭ — «европейцы», из Армении — «американцы». Цена их в 1,5-2 раза выше. На удорожание влияет логистика, запчасти, обход санкций и прочие сложности, — рассказывает автоэксперт, консультант по покупке и продаже машин Игорь Овчинников.
В качестве новых «европейцев» или «японцев» можно не сомневаться, они ничем не отличаются от тех, которые стоят российских в дилерских центрах. Другое дело, что гарантия производителя на них уже не распространяется, и ремонтировать машину придется «в гаражах». Впрочем, многие автолюбители так всегда и делали, ведь обслуживание в сервисном центре всегда намного дороже, чем в частной мастерской.
Машины эконом сегмента по параллельному импорту не завозят, рентабельности нет. Они становятся слишком дорогими для тех, кто и в былые времена деньги на их покупку собирал годами.
— Раньше машины эконом класса производили в России — шла локальная сборка от 40% до 50%, а сейчас их собирать стало не из чего. Так же обстоят дела и с другой популярной машиной российского производителя Lada Largus. У нее локальность сборки 70%. Nissan Qashqai, Toyota Camry подороже машины, но тоже собирались у нас. И их сейчас сильно не хватает, — отмечает Игорь Овчинников.
Дилеры, по словам эксперта, распродают остатки машин, зачастую по цене своего, ничем не оправданного желания. Так, если раньше Hyundai Solaris можно было приобрести за 1,2 млн рублей, то сегодня за нее же придется выложить не менее 2 млн рублей. Ясность здесь в одном: как бы ни завышали дилеры стоимость, не более чем через полгода машины закончатся, и мы, пересев на доступные, забудем ушедшие бренды.
Свято место, конечно, пусто не бывает. В Россию заходят китайские автокомпании. Машины Chery, Changan и JAC привозят из Китая. Haval собирают в Туле, Geely — в Белоруссии. До конца года обещают наладить выпуск китайских машин под брендом «Москвич» на бывшем заводе Renault в Москве.
И если лет пять назад «китайцев» не любили из-за низкого качества – было с чем сравнить, то сегодня машины стали несоизмеримо лучше. Да и альтернативы им нет.
— Китайский автопром очень ликвиден: машины хорошо сделаны, комфортны и экологичны. На пике популярности — Chery, Geely, Haval. Цены на них тоже подросли, но не так как на западные. Примерно на 20%. Линейка начинается от 2,2 млн рублей, это Chery Tiggo 4, — рассказывает автоэксперт.
Выигрывают китайские машины и в ремонте. К примеру, на «немца» найти какую-либо деталь очень проблематично, ее разыскивают через третьи страны, что сильно влияет на стоимость и увеличивает время доставки. А «японцев» по каско отремонтировать вообще невозможно, и дилеры этого не скрывают. Они предлагают клиенту либо оставить у них автомобиль до лучших времен, либо согласовывать б/у запчасти.
С «китайцами» таких проблем нет: граница открыта, приезжает любой заказ, и, главное, быстро и по доступной цене. Многие автолюбители эти преимущества оценили.
Вторичный рынок автомобилей достаточно широк, но хороших машин, по мнению эксперта, там стало мало. Найти их сложно, и цена будет достаточно высокой.
— Раньше многие люди меняли свои машины на более свежие и интересные марки примерно года через три. А сейчас они понимают, что вливать деньги в новую машину возможности нет и остаются со своей — не новой, но еще хорошо бегающей. А на продажу машины выставляют совсем убитые или плохо восстановленные после ДТП, — объясняет Игорь Овчинников.
Не стоит гнаться, по его мнению, и за заходящими через Армению «американцами».
— Все американские машины идут в продажу только через аукционы, а туда они попадают, когда их утопят или разобьют. За последнее время я не видел ни одной машины, о которой я мог бы сказать, что она хорошая. Все — кривой утиль. Такие покупать точно не стоит, — предостерегает эксперт.
Возможность дешево купить хорошую машину в Москве, эксперт называет мифом, попутно отмечая в столице большой ассортимент убитых машин.
— Хороший автомобиль в любом регионе стоит больших денег, дешево никто его не отдает. Цены примерно равны. Но за покупкой ко мне в Краснодар из Москвы приезжали неоднократно: в нашем регионе машины менее разбиты и, как правило, в лучшем состоянии, — отмечает Игорь Овчинников.
Единственное преимущество столицы, по мнению эксперта, в наличии редких марок. В Краснодаре их найдется 10, а в Москве —150.
— При выборе машины на вторичном рынке при отсутствии опыта и соответствующих знаний лучше обратиться за помощью к специалистам, которые смогут продиагностировать машину и проверить ее криминальную историю, — отмечает эксперт.
Не стоит вестись на «срочную продажу», таких не бывает. Внизу рынка всегда только плохие машины. Но ценовой верх — тоже для качества машины не показатель: на десять машин достойной окажется одна. Везде могут быть свои нюансы — восстановленные кузовы и скрученный пробег.