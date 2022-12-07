Китайский автомобиль: есть ли альтернатива после санкций?

Машины эконом сегмента по параллельному импорту не завозят, рентабельности нет. Они становятся слишком дорогими для тех, кто и в былые времена деньги на их покупку собирал годами.

— Раньше машины эконом класса производили в России — шла локальная сборка от 40% до 50%, а сейчас их собирать стало не из чего. Так же обстоят дела и с другой популярной машиной российского производителя Lada Largus. У нее локальность сборки 70%. Nissan Qashqai, Toyota Camry подороже машины, но тоже собирались у нас. И их сейчас сильно не хватает, — отмечает Игорь Овчинников.

Дилеры, по словам эксперта, распродают остатки машин, зачастую по цене своего, ничем не оправданного желания. Так, если раньше Hyundai Solaris можно было приобрести за 1,2 млн рублей, то сегодня за нее же придется выложить не менее 2 млн рублей. Ясность здесь в одном: как бы ни завышали дилеры стоимость, не более чем через полгода машины закончатся, и мы, пересев на доступные, забудем ушедшие бренды.