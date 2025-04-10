Кисло-острый суп Том Ям с морепродуктами

Национальное блюдо Лаоса и Таиланда давно и прочно заняло достойное место в кухне горожан всего мира и, как водится в таких случаях, его рецепт везде корректируется в соответствии с местными кулинарными предпочтениями. В нашем случае он слегка обрусел.

Готовят том-ям с курицей, рыбой, креветками и другими морепродуктами. Я пробовала Том Ям с говядиной и свининой. С рисом, лапшой и даже с гречневой крупой. И всегда он назывался Том Ям, потому, что его состав немыслим без оригинальной пасты и кокосового молока.

Мой знакомый шеф-повар одного модного ресторана, пасту том ям делает самостоятельно. Я же купила ее в ближайшем магазине. К счастью этого добра у нас хватает. Здесь же я приобрела пакетик кокосового молока объемом 250 мл. Рис и помидоры были у меня дома. Оставалось совсем немного, чтобы приготовить суп Том Ям.

Ингредиенты:

Мидии — 250 г

Кальмар — 1-2 тушки

Креветки в панцире крупные — 10 шт.

Грибы шампиньоны крупные— 2 шт. (В классическом варианте шиитаке, но можно и любые другие грибы, главное съедобные)

Лайм или лимон — 0,5 шт.

Имбирь — по вкусу

Кинза — 1 пучок

Помидоры черри — 3-4 шт. в зависимости от размера. (Можно заменить другим сортом)

Паста Том Ям — 1 пакет

Кокосовое молоко — 250 мл

Рис — 1 стакан. Но, поскольку рис готовится и подается отдельно можно сварить произвольное количество. Сколько добавите в тарелку — столько и будет. А хотите — не добавляйте рис вовсе.

Как готовим:

Мидии у меня были уже очищенные. Кальмаров я очистила от пленки и несъедобных деталей тушки и опустила на минуту в кипящую воду, добавив в нее чайную ложку соды.

Насколько я знаю, многие не прибегают к этой процедуре. Мне же кажется, что после такой обработки кальмары становятся нежнее.

Остывшие тушки кальмаров разделываю на тонкие кольца.

Из голов креветок варю бульон. Достаточно прокипятить их 10 минут. После этого процеживаю бульон через сито — он будет основой для супчика.

На сковороде разогреваю немного растительного масла, выдавливаю в него чеснок и выкладываю морской коктейль — очищенные хвосты креветок, мясо мидий и кольца кальмаров. Обжариваю, непрерывно помешивая совсем недолго. Минуту, максимум полторы. Чтобы выступил сок и раскрылся вкус.

Перекладываю подготовленные морепродукты в мисочку и отставляю в сторону.

На чистой сковороде обжариваю тонко порезанные грибы. Масла не добавляю. Грибы должны чуть размягчится и для этого достаточно двух-трех минут томления.

На сковороде разогреваю небольшое количество растительного масла. Можно взять оливковое, можно подсолнечное, лишь бы без запаха. Выдавливаю в него пасту том ям и обжариваю три-четыре минуты, не забывая помешивать.

В кипящий на медленном огне бульон добавляю треть чайной ложки свежего имбиря, натертого на самой мелкой терке и пару кружочков лайма. Даю бульону с пастой прокипеть 5-7 минут и добавляю в него грибы, еще через пять минут ввожу в бульон морепродукты и кокосовое молоко.

Через 3 минуты, максимум через пять, суп Том Ям готов.

Перед тем как снять его с плиты добавляю порезанные помидоры черри и мелко нарубленную кинзу. Рис, как уже говорилось раньше, подается отдельно – уже в тарелку каждому едоку, с учетом его пожеланий и пристрастий.

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