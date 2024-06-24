КГИК в 2024 году вошел в сотню лучших вузов России в рейтинге Forbes

В топ-100 лучших учебных заведений страны по версии издания Forbes вошел единственный кубанский вуз.

Так, Краснодарский государственный институт культуры занял в рейтинге 68 место, набрав 27,51 балла. Из них в 20,2 балла оценили качество нетворкинга, а качество преподавания — в 7,31 балла. Вуз попал в список лучших только в этом году.

Всего на итоговый бал вузов влияли пять критериев: качество нетворкинга, репутация у работодателей, качество преподавания, международная репутация, а также фактор Forbes. Согласно последнему образовательная организация получала дополнительные баллы, если среди ее выпускников были участники российского списка Forbes и победители рейтинга «30 до 30» 2024 года.

При этом в рейтинг не вошли филиалы, религиозные и военные вузы, а также учебные заведения, где предусмотрены лишь постдипломные программы.

Лучшим вузом, по мнению Forbes, стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, набрав 89,59 балла.

В конце списка оказался Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова. Он набрал 26,28 балла, из которых 17,8 — качество нетворкинга, 7,49 — качество преподавания, а репутацию у работодателей оценили в 1 балл, пишет Forbes.

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