КубГАУ в 2024 году вновь вошел в рейтинг лучших вузов России RAEX-100

В сотню лучших вузов страны по версии рейтинговой группы RAEX включили только один кубанский университет.

Так, в рейтинге RAEX-100 за 2024 год Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина занял 90 место, набрав 2,09 балла. В прошлом году вуз находился на 96 строчке и также был единственным учреждением Краснодарского края, попавшим в список.

Рейтинг составляли на основе качества подготовки выпускников вузов с учетом множества различных параметров, в том числе образовательной и научно-исследовательской деятельности, мнения работодателей и представителей научных кругов, сведений из открытых источников и других.

Также при составлении рейтинга не рассматривали университеты творческой и спортивной направленности, силовых ведомств и филиалы.

По итогам исследования, лучшим вузом России стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Его рейтинговый балл — 4,7. Замыкает топ-100 списка Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, набрав 2,03 балла, сообщает пресс-служба рейтинговой группы RAEX.

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