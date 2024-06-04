Абитуриенты в РФ могут подать заявление на целевое обучение только в один вуз

Вице-губернатор Анна Минькова провела совещание, посвященное приему в вузы, колледжи и техникумы.

В первую очередь говорили о новых правилах поступления и обучения по целевым договорам, которые вступили в силу 1 мая. Теперь абитуриент может подать заявление по целевой квоте только в один вуз и на одну специальность. Кроме того, целевикам нужно будет отработать свое обучение в срок от трех до пяти лет.

«У нас в регионе 136 колледжей и 51 вуз. Ребята уже в период обучения могут заключить договор. Значение не имеет, где человек проживает. Заключить договор он может с любым предприятием в любом регионе, выбирать предприятие можно на портале «Работа в России». Эта платформа позволяет собрать заявки всех предприятий. В этом году будут подаваться письменные заявления, а со следующего года все заявления будут только в электронном формате», — сообщила Анна Минькова.

Она отметила, что Краснодарский край активно пользуется этим механизмом. Более того, сейчас образование трансформируется под экономические и кадровые запросы страны, и такой инструмент, как целевое обучение, поможет их решить. Курировать это направление по поручению правительства замглавы региона будет лично.