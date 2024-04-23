Две девушки из Краснодарского края попали в лонг-лист рейтинга Forbes

Российский Forbes представил расширенный список кандидатов ежегодного рейтинга «З0 до 30» — сотни самых перспективных молодых россиян.

Номинантами становятся те, кто до 30 лет успел стать известным и успешным в своей сфере, получил признание в профессиональном сообществе.

Кандидаты представлены в десяти категориях: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Социальные практики», «Новые медиа», «Музыка», «Искусство» и «Мода и дизайн». После голосования на сайте в каждой из них останется по три победителя.

От Краснодарского края в рейтинге только две девушки, обе они представлены в категории «Новые медиа». Это 30-летняя бизнесвумен, соосновательница коммуникационного агентства Setters Александра Жаркова и блогер и комик — 28-летняя Олеся Иванченко.

Александра Жаркова переехала с родителями на Кубань в 90-е и выросла в Краснодаре, окончила местный политех. Сейчас живет в Москве.

Олеся Иванченко родом из станицы Калужской в Северском районе Краснодарского края. Училась в КубГУ, в студенчестве играла в КВН. Сейчас больше известна по YouTube-проектам. В частности, по юмористическо-астрологическому шоу «Натальная карта». Сейчас тоже живет в Москве.

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