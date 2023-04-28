Три представителя Краснодарского края вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Журнал Forbes опубликовал расширенный список кандидатов на попадание в рейтинг самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

В лонг-лист «30 до 30» вошли 100 человек в категориях: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Социальные практики», «Новые медиа», «Музыка», «Искусство», «Мода и дизайн».

В список кандидатов рейтинга «30 до 30» вошли трое представителей Краснодарского края: Никита Черкасский (Краснодар) — «Управление», возраст 24 года, Валерий Зайцев (Крымск) — «Музыка», возраст 19 лет и Мария Сморыгина (Туапсе) — «Социальные практики», возраст 30 лет.

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