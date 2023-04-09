Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
Об этом стало известно по итогам Всероссийской ресторанной премии Wheretoeat. Результаты конкурса огласили на торжественной церемонии, которая прошла в Этнографическом музее в Санкт-Петербурге.
В сотню лучших ресторанов России вошли восемь кубанских заведений: «Угли-Угли» (Краснодар) — 20 место, «Баран-Рапан» (Сочи) — 30 место, Mamai-Cale (Сочи) — 46 место, The Печь (Краснодар) — 49 место, Red Fox — 63 место, Винотеррия (Новороссийск) — 81 место, Брунелло (Сочи) — 92 место, D.O.M. (Сочи) — 97 место.
«Посещение ресторанов и кафе с самобытной южной кухней, красивой подачей — обязательная часть отдыха любого туриста в Краснодарском крае», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.
Кроме того, в конкурсе лучших барменов России победил Никита Сиденко из сочинского заведения «Лондонъ». В номинации «Официант года по версии «нетмонет» был награжден Владислав Дихтенко из сочинского ресторана Co-Co Chalet, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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