Фестиваль ресторанов и уличной еды с провокационным названием Gastreet в 8-й раз летом пройдет в Сочи

В ресторанном шоу Gastreet International Restaurant Show в июне примут участие около 5 тыс. рестораторов, поваров и поставщиков.

Об этом сообщила генеральный продюсер ресторанного шоу Gastreet Евгения Суфиянова.

«Gastreet International Restaurant Show состоится в Сочи с 5 по 10 июня на высоте 960 м над уровнем моря. Предварительно, в этом году на фестиваль приедут около 5 тыс. представителей бизнеса», — рассказала Евгения Суфиянова.

На протяжении восьми лет мероприятие считается главным в отрасли для шеф-поваров, рестораторов и поставщиков, добавила продюсер. В рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы для поставщиков и рестораторов. Кроме того, гостей шоу ждут угощения на открытых локациях курорта «Красная Поляна».

«На уличном фудмаркете можно будет попробовать самые разные гастрономические концепции: еда на открытом огне, разнообразие напитков, классический стрифуд и многое другое», — отметила Суфиянова.

Всего в этом году планируют организовать более 150 лекций и мастер-классов от ведущих экспертов. Участники приедут из разных регионов России, в том числе Самары, Красноярска, Владивостока и Москвы.

«После фестиваля рестораторы ездят друг к другу в гости, отправляют свои команды на перекрестные стажировки. Раньше такой уровень взаимодействия между людьми из индустрии казался нереальным: никто друг друга попросту не знал. Мы же перезнакомили и передружили всех между собой, стерли границы, создали крутой нетворкинг. Именно здесь они обсуждают самые важные стратегические, партнерские, инвесторские вопросы», — цитирует Евгению Суфиянову ТАСС.

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