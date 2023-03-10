Фестиваль молодежного научно-технического творчества «От Винта!» проведут в Сочи
Фестиваль пройдет 26-29 апреля на площадке комплекса «Роза Холл».
Площадь экспозиции составит 10 тыс. кв. м. На площадке представят стенды восьми регионов ЮФО, а также российских инжиниринговых центров и предприятий. Планируется, что в более 150 деловых мероприятиях примут участие 400 делегатов.
«Фестиваль «От Винта!» – одно из главных мероприятий по поддержке и развитию отраслевого детского, молодежного научно-технического творчества и профориентации в России. Третий раз его проведут на территории края. Важно, в полной мере обеспечить комфортное пребывание гостей. А также продемонстрировать технологический потенциал и самые передовые разработки нашего региона на самом высоком уровне», – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.
С 2015 года фестиваль стал ключевым проектом Минпромторга РФ по поддержке научных инициатив, технологического предпринимательства и инновационных стартапов. В 2018 и 2021 годах мероприятие провели в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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