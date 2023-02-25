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Всемирный фестиваль молодежи и студентов могут провести в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsemirnyj-festival-molodezhi-i-studentov-mogut-provesti-v-sochi
Всемирный фестиваль молодежи и студентов могут провести в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Росмолодежь рассматривает курорт местом проведения. Всемирный фестиваль молодежи и студентов могут провести в начале 2024 года.

В нем смогут принять участие также представители из недружественных стран. Об этом 24 февраля сообщил советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров в ходе рабочей поездки в Крым.

«Оргкомитет формируется, фестиваль точно будет международным, Сочи рассматривается в качестве города для проведения фестиваля», — сказал Макаров.

Он добавил, что участие в фестивале примут дружественные страны из СНГ и ЕАЭС.

«И я знаю, что ряд стран, которые ввели или рассматривают санкции против нас, тоже планируют принять участие. Проблемы нет, потому что фестиваль не про политику, а про дружбу», — цитирует Олега Макарова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения Всемирного фестиваля студентов и молодежи на Кубани.

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