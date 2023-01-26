Путин поддержал идею проведения Всемирного фестиваля студентов и молодежи на Кубани

Президент России Владимир Путин в Татьянин день посетил МГУ имени М. В. Ломоносова и пообщался со студентами.

В ходе встречи студентка из Краснодара предложила провести в Краснодарском крае Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Последний раз его проводили в Сочи в 2017 году. Она выразила уверенность, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поспособствует в организации мероприятия.

Владимир Путин заявил, что в перспективе фестиваль можно провести снова, но в современных условиях осуществить идею не так просто.

«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно», — сказал Владимир Путин.

Глава государства заявил, что власти поддержат идею, но не все зависит от их желания.

«Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно», — добавил президент.

Кроме того, важна поддержка региональных властей при организации такого мероприятия, но также необходимо мобилизовать возможности федерального центра и выстроить отношения с соответствующими международными структурами, передает слова Владимира Путина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе встречи студентка из Краснодара также попросила Путина взять ее на работу в администрацию президента. Глава государства предложил ей рассмотреть начало карьеры и в других крупных компаниях, в том числе в МИД.