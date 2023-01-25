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Студентка МГУ из Краснодара попросила Путина взять ее на работу в администрацию президента

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/studentka-mgu-iz-krasnodara-poprosila-putina-vzyat-ee-na-rabotu-v-administratsiyu-prezidenta
Видео t.me/tipichkras

В День студенчества президент России Владимир Путин посетил кластер «Ломоносов» Московского государственного университета и пообщался с учащимися.

«Я родом из Краснодара, по уже сложившейся традиции губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева хотелось бы узнать, смогу ли я получить работу в администрации президента России по окончании учебы», — спросила Путина студентка.

Президент был удивлен таким вопросом и ответил, что трудоустройство девушки в АП будет зависеть от того, как она закончит университет. Он предложил ей рассмотреть начало карьеры и в других крупных компаниях, в том числе в МИД.

При этом Путин пообещал, что передаст информацию о студентке в кадровую службу администрации президента, сообщает РИА «Новости».

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