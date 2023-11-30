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Керченская паромная переправа возобновила работу, прерванную штормом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-prervannuyu-shtormom
Керченская паромная переправа возобновила работу, прерванную штормом
Фото t.me/morflot_gov

Об этом утром 30 ноября сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«В 06:10 работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал министр в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с утра 28 ноября после двух суток простоя возобновили движение паромов на Керченской морской переправе между Краснодарским краем и Крымом. Утром 29 ноября из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с работу переправы вновь приостановили.

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