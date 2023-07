Керченская паромная переправа возобновила работу

Russia. OCTOBER 9, 2022. The Lavrenty transport vessel ferries vehicles and passengers from the Port of Kavkaz on the Krasnodar side of the Kerch Strait to Crimea. Early on October 8, a truck explosion set fire to a fuel train passing Crimean Bridge, three deaths reported. Yelena Zadvornaya/TASS Россия. Краснодарский край. Паром "Лаврентий", перевозящий людей и автомобили из порта Кавказ на краснодарской стороне Керченского пролива в Крым. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава. Три человека погибли. Елена Задворная/ТАСС