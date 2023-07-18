На подъезде к Крымскому мосту и Керченской переправе круглосуточно дежурят кубанские медики
На накопительных парковках дежурят бригады Территориального центра медицины катастроф Краевой больницы скорой медицинской помощи.
Главный внештатный специалист по медицине катастроф регионального минздрава Александр Михалевич сообщил, что сейчас в Темрюкском районе на круглосуточном дежурстве три бригады скорой помощи. Одна из них находится на парковке рядом с поселком Тамань, вторая — в районе поселка Ильич, а третья — у порта Кавказ.
По состоянию на 18 июля на этих парковках за медпомощью обратились 21 человек, в том числе 2 ребенка. Никому из них не потребовалась госпитализация.
При возникновении экстренных ситуаций во время проезда через территорию Кубани за медпомощью можно обратиться по телефонам 112, 103 — скорая помощь, 8-(861)-275-51-68 — медицина катастроф, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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