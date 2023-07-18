Казаки Темрюкского РКО раздают еду водителям, стоящим в пробке перед Крымским мостом

Также казаки, начиная с 17 июля, обеспечивают безопасность и оказывают помощь всем водителям, попавшим в затор перед мостом со стороны Кубани.

На накопительных парковках нуждающимся раздают воду. В станице Тамань, в палатке «Тамань 130 на фронт» готовят еду для водителей, попавших в пробку. Также полевую кухню развернули на парковке в поселке Ильич перед портом Кавказ.

«За 17 июня горячим питанием обеспечили более тысячи человек. На всех стоянках транспорта организовали круглосуточное дежурство казаков для охраны общественного порядка, раздачи питьевой воды и пищи. Ночью было запущено реверсивное движение через Крымский мост, но места для раздачи пищи функционируют», — сообщил замгубернатора Кубани Александр Власов в Telegram.

К утру 18 июля на парковке у поселка Ильич осталось 67 машин. Автомобили продолжают прибывать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на 6 км растянулась автомобильная пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае.