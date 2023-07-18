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Казаки Темрюкского РКО раздают еду водителям, стоящим в пробке перед Крымским мостом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazaki-temryukskogo-rko-razdayut-edu-voditelyam-stoyashhim-v-probke-pered-krymskim-mostom
Казаки Темрюкского РКО раздают еду водителям, стоящим в пробке перед Крымским мостом
Фото t.me/vlasovkuban

Также казаки, начиная с 17 июля, обеспечивают безопасность и оказывают помощь всем водителям, попавшим в затор перед мостом со стороны Кубани.

На накопительных парковках нуждающимся раздают воду. В станице Тамань, в палатке «Тамань 130 на фронт» готовят еду для водителей, попавших в пробку. Также полевую кухню развернули на парковке в поселке Ильич перед портом Кавказ.

«За 17 июня горячим питанием обеспечили более тысячи человек. На всех стоянках транспорта организовали круглосуточное дежурство казаков для охраны общественного порядка, раздачи питьевой воды и пищи. Ночью было запущено реверсивное движение через Крымский мост, но места для раздачи пищи функционируют», — сообщил замгубернатора Кубани Александр Власов в Telegram.

К утру 18 июля на парковке у поселка Ильич осталось 67 машин. Автомобили продолжают прибывать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на 6 км растянулась автомобильная пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае.

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