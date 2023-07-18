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На 6 км растянулась автомобильная пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-6-km-rastyanulas-avtomobilnaya-probka-pered-krymskim-mostom-v-krasnodarskom-krae
На 6 км растянулась автомобильная пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае
Фото t.me/glav_most

По данным на 12:00 18 июля, очередь на досмотр на мост со стороны Краснодарского края, как и со стороны Крыма, растет. Водителям предстоит ожидание более часа.

Движение осуществляется в реверсивном режиме, что также влияет на время проезда. На реверсивном участке 800м действует скоростной режим — не более 20 км/ч, дистанция между авто не менее 50 м, сообщает Telegram-канал «Главный мост».

По данным «Яндекс Карты» на 12:00, длина автомобильного затора со стороны Тамани составляет 6 км.

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