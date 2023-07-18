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Работу Керченской переправы возобновили после двухчасового перерыва

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-kerchenskoj-perepravy-vozobnovili-posle-dvuhchasovogo-pereryva
Работу Керченской переправы возобновили после двухчасового перерыва
Фото mintrans.gov.ru

Движение паромов приостановили 18 июля около 4:30.

Переправу закрыли из-за сильного ветра — до 17 м/с. Работу возобновили около 6:00, сейчас движение паромов осуществляется в штатном режиме, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.

Читайте также: по Крымскому мосту запустили движение после теракта. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено ночью 18 июля в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.

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