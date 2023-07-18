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Работу паромов на Керченской переправе приостановили до 5:00

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-paromov-na-kerchenskoj-pereprave-priostanovili-do-5-00
Работу паромов на Керченской переправе приостановили до 5:00
Фото tonkosti.ru

Об этом стало известно вечером 18 июля. Причины остановки Керченской переправы не сообщают.

«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

За сутки 17 июля паромы выполнили 16 рейсов и перевезли через Керченский пролив почти 2 тыс. человек, 705 автомобилей и 44 пассажирских автобуса. Всего с 8 октября прошлого года на Керченской переправе в обе стороны перевезли более 200 тыс. пассажиров и свыше 160 тыс. автомобилей. Паромы и два больших десантных корабля выполнили 4,8 тыс. рейсов.

Читайте также: возобновлять движение автобусов и грузовиков на Крымском мосту в ближайшее время не планируют. Об этом 18 июля сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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