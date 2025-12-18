КДК прекратил дело о расистском высказывании в адрес форварда ФК «Краснодар»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация прекратила делопроизводство по обвинению полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры в расизме в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром».

В заседании по делу принимали участие представители обоих клубов. Они направили ходатайства в связи с тем, что футболисты находятся в отпуске в странах, где большая разница во времени.

Оба клуба представили письменные объяснения от Кордобы, Оласы, Вильягры и Мойзеса. КДК принял эти доказательства. Также в заседании приняли участие делегат матча Ахмадуллин и судейская бригада во главе с Левниковым.

ФК «Краснодар» также представил видео без звука. Из него следует, что конфликт Кордобы и Вильягры начался на поле. Они вместе уходили в подтрибунное помещение, при этом разговаривали. После этого Вильягра ушел в раздевалку, а Кордоба начал эмоционально указывать на него и что-то говорить.

Оласа сообщил, что после завершения первого тайма он услышал крики и отправился посмотреть. Он увидел Кордобу и Мойзеса и услышал, как Кордоба сказал Мойзесу, что Вильягра оскорбил его на расовой почве. На это Мойзес ответил, что ему жаль, и пошел на интервью.

По словам Кордобы, он пересекся с Вильягрой, когда заканчивался первый тайм. У них произошел диалог, в ходе которого Вильягра оскорбил его на расовой почве. Далее, по его словам, подошел Мойзес и попытался всех успокоить. Кордоба отметил, что с Мойзесом у них все хорошо.

Вильягра подтвердил, что покинул поле после первого поля, атмосфера была напряженной. Он согласился с тем, что с Кордобой они говорили на повышенных тонах. При этом он категорически отрицает расистские высказывания. По его словам, он находился в состоянии эмоционального возбуждения, но Кордобу не оскорблял.

По версии Мойзеса, он, увидев разговор Кордобы и Вильягры, подошел, чтобы предотвратить конфликт. Кордоба рассказал ему о расистских оскорблениях. Мойзес отметил, что он тоже темнокожий и антирасист. Оскорблял ли Вильягра Кордобу, Мойзес сказать не смог — он этого не слышал.

ЦСКА заявил, что является интернациональным клубом и проявляет нулевую терпимость к любым дискриминациям. Представители клуба подчеркнули, что никто из команды не слышал расистских оскорблений Вильягры.

ФК «Краснодар» предоставил видео, на котором Вильягра отворачивается от объектива камеры и что-то говорит Кордобе. От того следует эмоциональная реакция.

В дополнительном рапорте делегат матча Ахмадуллин сообщил, что запись о предполагаемых оскорблениях была внесена на основании интервью Оласы. В спортивной зоне и подтрибунном помещении он не слышал оскорблений. Он также заявил, что Кордоба не обращался к нему по этому поводу.

Также Кордоба не обращался по поводу оскорблений ни к капитану «Краснодара» Сперцяну, как это написано в регламенте, ни к официальным лицам клуба.

Все судьи матча сообщили, что не слышали расистских оскорблений. К ним также никто не обращался по этому вопросу.

Рассмотрев все материалы, КДК РФС принял решение о прекращении делопроизводства ввиду отсутствия доказательств о дисциплинарном нарушении, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конфликт между полузащитником ЦСКА Вильягрой и нападающим «Краснодара» Кордобой произошел в перерыве матча 18-го тура РПЛ. Как сообщил защитник «Краснодара» Лукас Оласа во время флеш-интервью между таймами, причиной конфликта стало расистское высказывание игрока ЦСКА.

Рассмотрение дела назначили на 18 декабря. На него пригласили Кордобу и Оласа из «Краснодара», Мойзеса и Вильягру от ЦСКА, а также делегата матча Ахмадуллина и всю судейскую бригаду во главе с Левниковым.

