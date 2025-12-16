Игроки ФК «Краснодар» приглашены на заседание КДК по делу о расистской фразе

На заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза 18 декабря приглашены четыре футболиста ФК «Краснодар» и ЦСКА.

Конфликт с расистским высказыванием произошел во время матча 18-го тура РПЛ между полузащитником ЦСКА Родриго Вильягрой и нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой. Случившееся зафиксировали в рапорте делегата матча. После этого КДК начал проводить дополнительную проверку инцидента.

«КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Заседание состоится в четверг в 12:00. На него приглашены Кордоба и Оласа из «Краснодара» и Мойзес и Вильягра от ЦСКА, делегат матча Ахмадуллин и вся судейская бригада во главе с Левниковым», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конфликт между полузащитником ЦСКА Вильягрой и нападающим «Краснодара» Кордобой произошел в перерыве матча 18-го тура РПЛ. Как сообщил защитник «Краснодара» Лукас Оласа во время флеш-интервью между таймами, причиной конфликта стало расистское высказывание игрока ЦСКА.

Подпишись, здесь всегда интересно.