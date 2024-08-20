Казаки Кубани и Крыма улучшили боевую подготовку на военно-полевых сборах
Политика
20.08.2024 13:39
На сборах обучали тактике боя, обращению со средствами химической и биологической защиты.
Также казаки познакомились с правилами оказания доврачебной помощи и усовершенствовали элементы фланкировки.
При этом на военно-полевых сборах присутствовали бойцы СВО, которые поделились опытом участия в современных боевых действиях.
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Военно-полевые сборы для будущих солдат прошли в Лабинском районе. В рамках учений отрабатывались действия в засаде под шум и взрыв снарядов.