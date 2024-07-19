Военно-полевые сборы для будущих солдат прошли в Лабинском районе

Отрабатывались действия в засаде под шум и взрыв снарядов.

«На этапе засады отрабатываются действия командира ― умение действовать в этой сложной ситуации. Если кто-то не слушается и отступает, у команды забирается очко», ― сообщат специальный корреспондент Юлия Чернышова.

На сборах группа отражала атаку противника. Противодиверсионные навыки отработаны на практике. Этому подростков оперативно обучили офицеры спецназа и разведподразделений. Каждый следующий шаг группы выверяет сапер. Только после разминирования тропы продолжается марш-бросок с полной выкладкой на 4 км.

«Первый раз приехали на это мероприятие, интересно, много разных занятий. Много сложных комбинаций с карабином», ― делится участник военно-полевых сборов Яромир Ермаков.

На этапе горной подготовки и переправы оценивается умение работать со снаряжением. Иначе можно потерять баллы.

«Снимаются баллы, если обработка не сделана, система не застегнута, карабины», ― отмечает инструктор по туризму Геннадий Вялов.

Пилот Мария Бабкина управляет дроном. Ее команда девушек в прошлом году была в топе сильнейших, уступив лишь четыре балла парням.

«У меня все военные ― и отец, и дед. Тоже хочу быть военнослужащим», ― говорит участница военно-полевых сборов Мария Бабкина.

Семь команд, где каждый представляет свой район. В одной группе радист, пилот дрона, сапер, автоматчик, санинструктор. Также оценивается спасение раненого и отсутствие потерь. Маркером фиксируют время наложения жгута при ранении.

Постигают такую науку дети из лучших военно-патриотических клубов Кубани уже второй год.

«Цель мероприятия ― познакомить их между собой. дать пообщаться. Также научить их, чтобы могли постоять за себя, за родных и за родину нашу», ― подчеркивает первый заместитель атамана Лабинского районного казачьего общества Дмитрий Гаврилов.

В последний день состязаний ― стрельба на полигоне. После проверки огневой подготовки выберут лучшую команду.

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