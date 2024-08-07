В казачье подразделение БАРС-11 прибыло пополнение кубанских контрактников

Сейчас около 8 тыс. кубанских казаков находятся в зоне СВО.

Ежемесячно более 120 казаков обучаются и проходят боевое слаживание перед отправкой в зону СВО. Однако по приезде в Запорожье тренировки не заканчиваются, а становятся только сложнее. Бойцы попадают в карантинную зону, перед линией фронта, где и начинается их усиленная подготовка. Основное для вновь прибывших ― понять особенности местности и ситуации.

«Для подготовки используются не декорации. Как выяснилось, полигон часто является точкой обстрела. Главная задача бойцов ― найти возможность укрыться, возможность сделать огневую точку и сделать ложную огневую точку», ― сообщает журналист Евгений Кардаильский.

Для бойца такая подготовка необходима. Полученный опыт во время тренировок спасет его жизнь.

«Все, чему мы учим, ― это действительно работает. Например, зацеливание ― выстрел двумя глазами в периферию ― действительно попадаешь в цель», ― говорит участник специальной военной операции с позывным «Кузбас».

Подобных приемов много, но для большей эффективности войск важна и поддержка с тыла. Только в прошлом месяце для своих товарищей кубанские казаки отправили 150 т гуманитарной помощи.

Сейчас более 7,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска находятся в зоне боевых действий. Около 2 тыс. из них отмечены государственными, краевыми, казачьими наградами, а также медалями ЛНР и ДНР ― это благодарность от глав новых территорий.

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