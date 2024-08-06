В Краснодаре ежедневно около 60 человек приходят подписывать контракт на службу

Только за прошлый месяц более 1,2 тыс. добровольцев отправились в зону боевых действий. Сначала года ― более 6 тыс. Число желающих только растет.

Самое востребованное направление подготовки, которому обучают краснодарских кандидатов, ― оператор БПЛА.

«Их и переобучают, подготавливают, дополнительные курсы появились. В основном это ребята более молодые ― до 30 лет. Все же это работа с техникой», ― рассказал офицер по тестированию и военной профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу Олег Федорович.

«Тематика дронов мне очень нравится, всегда ей интересовался», ― поделился кандидат на военную службу по контракту Александр Дерека.

Чтобы подать заявление, добровольцу нужно обратиться в военный комиссариат и при себе иметь паспорт и военный билет. Также можно оставить заявку офлайн, на сайте «Госуслуги» или позвонить по номеру телефона пункта отбора.

Встать плечом к плечу с нашими защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на Госуслуги. Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.

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