Казаки Крымского района передали бойцам СВО новую партию гуманитарного груза

Представители кубанского казачества продолжают оказывать поддержку бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Так, казаки Крымского района передали солдатам аккумуляторы для автомобилей, огнетушители, маскировочные сети, зарядные устройства. Позже они планируют отправить гуманитарную помощь пострадавшим жителям Курской области.

Необходимые вещи в зону спецоперации отправили и казаки хуторского общества «Суворовский редут» — они передали продукты, средства гигиены, технические оснащение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 320 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали на Кубани. Это продукты, медикаменты, одежду и предметы гигиены благотворительные фонды, муниципальные организации, отделения политических партий.

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